Кованые заготовки для ножей

Кованые заготовки (поковки) для изготовления ножей из сталей Х12МФ, 110Х18МШД, 95Х18, ХВ5, 9ХС, У10 и других сталей можно посмотреть и купить здесь.
Появилась возможность заказать и купить поковки для ножей нестандартных размеров. Заготовки для ножей из х12мф, шх15, 95х18, 110х18, 9хс, х12ф1, дамасской и ламинированной стали доступны под заказ следующих размеров: 200х30х4мм., 200х40х3мм., 200х40х5мм., 200х50х3мм., 250х30х3мм., 250х30х5мм., 250х30х4мм. (для финок), 250х40х3мм., 250х40х5мм., 250х50х4мм., 300х30х3мм., 300х40х4мм., 300х50х3мм., 350х40х4мм, и других размеров длинной до 420мм.
Ниже представлено видео о том, как куются заготовки для ножей от Кузницы Коваль.

Хотим обратить Ваше внимание на нашем складе всегда большой выбор импортных сталей для ножей!

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Кованая заготовка из 95Х18, 200-210х40х4мм.
Кованая заготовка из 95Х18, 200-210х40х4мм.
Размер кованой заготовки из стали 95Х18 Материал поковки: сталь 95х18 Длина: 200-210 мм. Ширина: 40 мм. Толщина: 4 мм. Твердость ...
Цена БЕЗ закалки 540 руб.
Цена с закалкой (ТО) 640 руб.
Цена Шлифованной с (ТО) 760 руб.
Кованая заготовка из 95Х18, 250-260х40х4мм.
Кованая заготовка из 95Х18, 250-260х40х4мм.
Размер кованой заготовки из стали 95Х18 Материал поковки: сталь 95х18 Длина: 250-260 мм. Ширина: 40 мм. Толщина: 4 мм. Твердость ...
Цена БЕЗ закалки 610 руб.
Цена с закалкой (ТО) 710 руб.
Цена Шлифованной с (ТО) 830 руб.
Кованая заготовка из 9ХС, 200-210х40х4мм.
Кованая заготовка из 9ХС, 200-210х40х4мм.
Размер кованой заготовки из стали 9ХС Материал поковки: сталь 9хс Длина: 200-210 мм. Ширина: 40 мм. Толщина: 4 мм. Твердость ...
Цена БЕЗ закалки 550 руб.
Цена с закалкой (ТО) 650 руб.
Цена Шлифованной с (ТО) 770 руб.
Кованая заготовка из 9ХС, 250-260х40х4мм.
Кованая заготовка из 9ХС, 250-260х40х4мм.
Размер кованой заготовки из стали 9ХС Материал поковки: сталь 9хс Длина: 250-260 мм. Ширина: 40 мм. Толщина: 4 мм. Твердость ...
Цена БЕЗ закалки 610 руб.
Цена с закалкой (ТО) 710 руб.
Цена Шлифованной с (ТО) 830 руб.
Кованая заготовка из алмазной стали ХВ5, 200-210х40х4мм.
Кованая заготовка из алмазной стали ХВ5, 200-210х40х4мм.
Размер кованой заготовки из алмазной стали ХВ5 Материал поковки: сталь хв5 Длина: 200-210 мм. Ширина: 40 мм. Толщина: 4 ...
Цена БЕЗ закалки 950 руб.
Цена с закалкой (ТО) 1050 руб.
Цена Шлифованной с (ТО) 1170 руб.
Кованая заготовка из алмазной стали ХВ5, 250-260х40х4мм.
Кованая заготовка из алмазной стали ХВ5, 250-260х40х4мм.
Размер кованой заготовки из алмазной стали ХВ5 Материал поковки: сталь хв5 Длина: 250-260 мм. Ширина: 40 мм. Толщина: 4 ...
Цена БЕЗ закалки 1100 руб.
Цена с закалкой (ТО) 1200 руб.
Цена Шлифованной с (ТО) 1320 руб.
Кованая заготовка из Дамасской стали 200х40х4мм
Кованая заготовка из Дамасской стали 200х40х4мм
Размер кованой заготовки из дамасской стали Материал поковки: Дамасская сталь Длина: 200 мм. Ширина: 40 мм. Толщина: 4 мм. Твердость ...
Цена БЕЗ закалки 1230 руб.
Цена с закалкой (ТО) 1330 руб.
Цена Шлифованной с (ТО) 1450 руб.
Кованая заготовка из Дамасской стали 250х40х4мм
Кованая заготовка из Дамасской стали 250х40х4мм
Размер кованой заготовки из дамасской стали Материал поковки: Дамасская сталь Длина: 250 мм. Ширина: 40 мм. Толщина: 4 мм. Твердость ...
Цена БЕЗ закалки 1390 руб.
Цена с закалкой (ТО) 1490 руб.
Цена Шлифованной с (ТО) 1610 руб.
Кованая заготовка из Ламината 200х40х4мм
Кованая заготовка из Ламината 200х40х4мм
Размер кованой заготовки из Ламината Материал поковки: Ламинированная сталь Длина: 200-210 мм. Ширина: 40 мм. Толщина: 4 мм. Пример рисунка ...
Цена БЕЗ закалки 4920 руб.
Цена с закалкой (ТО) 5520 руб.
Цена Шлифованной с закалкой (ТО) 5650 руб.
Кованая заготовка из Мозаичного дамаска 200х40х4мм
Кованая заготовка из Мозаичного дамаска 200х40х4мм
Размер кованой заготовки из дамасской стали Материал поковки: Дамасская сталь Длина: 200-210 мм. Ширина: 40 мм. Толщина: 4 мм. Пример ...
Цена БЕЗ закалки 6600 руб.
Цена с закалкой (ТО) 6700 руб.
Цена Шлифованной с закалкой (ТО) 6900 руб.
Кованая заготовка из Р6М5, 200-210х40х4мм.
Кованая заготовка из Р6М5, 200-210х40х4мм.
Размер кованой заготовки из стали Р6М5 Материал поковки: сталь р6м5 Длина: 200-210 мм. Ширина: 40 мм. Толщина: 4 мм. Твердость ...
Цена БЕЗ закалки 1800 руб.
Цена Шлифованной 1950 руб.
Кованая заготовка из Р6М5, 250х40х4мм.
Кованая заготовка из Р6М5, 250х40х4мм.
Размер кованой заготовки из стали Р6М5 Материал поковки: сталь р6м5 Длина: 250 мм. Ширина: 40 мм. Толщина: 4 мм. Твердость ...
Цена БЕЗ закалки 2200 руб.
Цена Шлифованной 2350 руб.
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