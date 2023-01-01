Кованые заготовки для ножей

Кованые заготовки (поковки) для изготовления ножей из сталей Х12МФ, 110Х18МШД, 95Х18, ХВ5, 9ХС, У10 и других сталей можно посмотреть и купить здесь.

Появилась возможность заказать и купить поковки для ножей нестандартных размеров. Заготовки для ножей из х12мф, шх15, 95х18, 110х18, 9хс, х12ф1, дамасской и ламинированной стали доступны под заказ следующих размеров: 200х30х4мм., 200х40х3мм., 200х40х5мм., 200х50х3мм., 250х30х3мм., 250х30х5мм., 250х30х4мм. (для финок), 250х40х3мм., 250х40х5мм., 250х50х4мм., 300х30х3мм., 300х40х4мм., 300х50х3мм., 350х40х4мм, и других размеров длинной до 420мм.

Ниже представлено видео о том, как куются заготовки для ножей от Кузницы Коваль.

Хотим обратить Ваше внимание на нашем складе всегда большой выбор импортных сталей для ножей!